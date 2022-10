Spectacle équestre : l’âne de Saint–Martin

2022-10-16 – 2022-10-16 Militaire repenti devenu un fervent religieux, Saint-Martin sillonnait les routes d’Europe en compagnie de sa fidèle mule. Un soir, fatigué par ses longs voyages et par de trop nombreuses nuits de marche, il décida de s’offrir une nuit de repos près d’un vignoble. C’était sans compter sur la fougue de son compagnon à sabots qui, durant la nuit, se détacha pour s’en aller grignoter les vignes voisines… Militaire repenti devenu fervent religieux, Saint-Martin sillonne les routes d’Europe en compagnie de sa fidèle mule. Un soir, fatigué par ses longs voyages, il décide de s’offrir une nuit de repos près d’un vignoble… dernière mise à jour : 2022-10-04 par

