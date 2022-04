Spectacle Equestre Lalheue Lalheue Catégories d’évènement: LALHEUE

Saône-et-Loire

Spectacle Equestre Lalheue, 2 juillet 2022, Lalheue. Spectacle Equestre rue des Brenots Rue des Brenots Lalheue

2022-07-02 14:00:00 – 2022-07-02 21:30:00 rue des Brenots Rue des Brenots

Lalheue Saône-et-Loire Lalheue 0 0 EUR Après midi autour du cheval avec différentes animations, de 14h à 19h, qui se clôturera par un Spectacle Équestre en son et lumière à 20h.

En collaboration avec LumiScene pour la partie technique lumière et son.

Buvette avec restauration mazoyer.sophie71@gmail.com +33 7 70 62 52 64 Après midi autour du cheval avec différentes animations, de 14h à 19h, qui se clôturera par un Spectacle Équestre en son et lumière à 20h.

En collaboration avec LumiScene pour la partie technique lumière et son.

Buvette avec restauration rue des Brenots Rue des Brenots Lalheue

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: LALHEUE, Saône-et-Loire Autres Lieu Lalheue Adresse rue des Brenots Rue des Brenots Ville Lalheue lieuville rue des Brenots Rue des Brenots Lalheue Departement Saône-et-Loire

Lalheue Lalheue Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lalheue/

Spectacle Equestre Lalheue 2022-07-02 was last modified: by Spectacle Equestre Lalheue Lalheue 2 juillet 2022 Lalheue Saône-et-Loire

Lalheue Saône-et-Loire