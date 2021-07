La Pommeraye La Pommeraye Calvados, La Pommeraye Spectacle Equestre La Pommeraye La Pommeraye Catégories d’évènement: Calvados

La Pommeraye

Spectacle Equestre La Pommeraye, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, La Pommeraye. Spectacle Equestre 2021-07-30 19:00:00 – 2021-07-30 20:00:00

La Pommeraye Calvados En associant plusieurs pratiques artistiques (le chant, la danse, le théâtre), les jeunes des accueils de loisirs du territoire, accompagnés par des artistes professionnels de la compagnie « l’art est cabré » vous proposent de voguer entre deux mondes infiniment liés et qui cohabitent : le monde des vivants et de l’au-delà. Spectacle gratuit

Vendredi 30 juillet à 19h00

Lieu : Théâtre équestre – 14690 La Pommeraye

‍ ‍ ‍ Tout public à partir de 7 ans

