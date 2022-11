Spectacle Equestre – Jéhol Le Russey, 13 novembre 2022, Le Russey.

2022-11-13 – 2022-11-13

18 EUR C’est avec un nouveau spectacle composé de 8 artistes, 5 cavaliers, 3 musiciens et 14 chevaux que la compagnie Jéhol espère vous séduire.

Avec ce nouvel opus, la compagnie va puiser aux sources du cirque, dans les arts forains. En effet c’est autour de divers jeux et grâce à une énergie débordante que musiciens et chevaux vont communier ensemble pendant 1H20. Alternant voltige frénétique et poésie musicale, ce spectacle est écrit pour tout le monde, que vous soyez cavalier ou non. Ce spectacle est avant tout une aventure à vivre en famille. C’est avec une équipe renouvelée que cette création prend forme. Les musiciens se sont rencontrés sur les routes d’Europe, où ils ont, avant tout, vécu une expérience commune qui a tissé les liens de leur musique aux couleurs de ce voyage. Certains des cavaliers ont voyagé dans le monde entier avec leurs chevaux, mais tous sont venus, à un moment de leur vie, se perfectionner auprès de la compagnie. C’était tout naturellement que Jehol avait envie de partager un moment avec eux. Marine et Benjamin Cannelle sont très heureux de pouvoir proposer cette nouvelle création dans la région avant de pouvoir l’exporter dans différents lieux. Ils seront bien sûr accompagnés de 8 chevaux Comtois, mais il y aura également d’autres races de chevaux présentes sur ce spectacle.

Le chapiteau est chauffé, il y a un espace restauration avant et après le spectacle.

Nous proposons aussi des stages de voltige pour tous, les mercredis 9 et 16 et les samedis 12 et 19 de 10 à 12H. Demande d’infos et réservations par mail.

info.jeholspectacles@gmail.com

