Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Gironde, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Spectacle équestre Haras de Barron Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Catégories d’évènement: Gironde

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Spectacle équestre Haras de Barron Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, 28 août 2021, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt. Spectacle équestre Haras de Barron 2021-08-28 18:30:00 – 2021-08-28

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Gironde Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Marché gourmand organisé par le Haras de Barron à Port-Sainte-Foy !

– Huîtres

– Vins Berticot

– Charcuterie

– Fromage de la ferme de Lirau

– Glaces de Colette

– En exclu Capt’n sushi ! 19h30 Spectacle équestre avec la banda MCBB

Réservation conseillée. Marché gourmand organisé par le Haras de Barron à Port-Sainte-Foy !

– Huîtres

– Vins Berticot

– Charcuterie

– Fromage de la ferme de Lirau

– Glaces de Colette

– En exclu Capt’n sushi ! 19h30 Spectacle équestre avec la banda MCBB

Réservation conseillée. +33 6 16 77 12 27 Marché gourmand organisé par le Haras de Barron à Port-Sainte-Foy !

– Huîtres

– Vins Berticot

– Charcuterie

– Fromage de la ferme de Lirau

– Glaces de Colette

– En exclu Capt’n sushi ! 19h30 Spectacle équestre avec la banda MCBB

Réservation conseillée. OT Pays Foyen dernière mise à jour : 2021-08-21 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Autres Lieu Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Adresse Ville Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt lieuville 44.84846#0.22497