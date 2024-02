SPECTACLE ÉQUESTRE FUSION’ELLES Niderviller, samedi 20 juillet 2024.

Le proverbe dit que « le cheval est la plus noble conquête de l’Homme »…avec un grand H. Le poète français Alfred Jarry disait, quant à lui, que « La plus noble conquête du cheval, c’est la femme ».

Ce parallèle de l’artiste signifierait-il que la relation avec l’équidé serait différente lorsqu’elle est conjuguée au féminin ? Et si vous rajoutiez l’élément « Feu » à l’équation ? Voilà bien une connexion qui pourrait devenir « fusion’elle », n’est-ce que pas ? Et l’homme…, avec un petit h, est-il si différent de sa moitié quant à son approche avec le cheval ?

Laissez les chevaux, les femmes…et les hommes de la Cantera, répondre pour vous à ces questions. Découvrez un spectacle équestre inédit, écrit par des femmes,…avec des homme, des flammes et dont seule la Cantera a le secret.Tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 20:30:00

fin : 2024-07-20

5 Chemin de la Carrière Ecurie de la Cantera

Niderviller 57565 Moselle Grand Est teutschloic@hotmail.com

