SPECTACLE ÉQUESTRE FIESTA ! Niderviller, samedi 14 septembre 2024.

L’effervescence de l’été va bientôt laisser place à la grisaille. Alors que diriez-vous d’un dernier sursaut de joie de vivre, de couleurs, de folie, de pep’s et…de disco « made in Cantera » ? Strass et paillettes, chevaux et cascadeurs, tubes légendaires et prestations équestres (mais pas que…), de nombreuses surprises vous attendent pour ce dernier show de la saison. Venez faire le « Fiesta ! » ! Un spectacle original auquel vos oreilles et votre corps ne seront certainement pas préparés…Tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-14 20:30:00

fin : 2024-09-14

5 chemin de la Carrière Ecurie la Cantera

Niderviller 57565 Moselle Grand Est teutschloic@hotmail.com

