Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse Heudicourt-sous-les-Côtes Spectacle équestre organisé par l’association « EquiDanse », au centre équestre du Lac de Madine à Heudicourt.

Présence de Aston le Taureau en spécial guest.

Le samedi 24 juillet 2021 à 20 heures, et le dimanche 25 juillet 2021 à 15 heures.

Entrée 5 Euros. Restauration et buvette. +33 7 82 11 39 08 Association ÉquiDanse dernière mise à jour : 2021-07-02 par

