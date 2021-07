Villenave-d'Ornon Eperon d'Ornon - Centre équestre Gironde, Villenave d'Ornon Spectacle équestre Eperon d’Ornon – Centre équestre Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Eperon d'Ornon – Centre équestre, le mercredi 14 juillet à 19:00

Jean François PIGNON, artiste très connu du monde équestre, présente depuis 1993 des spectacles à l’étranger et en France. ————————————————————————————————————————– ### Entouré de chevaux en liberté, il présente des shows où se révèle une formidable complicité avec ses chevaux. Il a également tourné au cinéma (Danse avec lui avec Mathilde Seigner), et a réalisé plusieurs courts-métrages, dont le dernier(«40 jours, 4 criollos et du silence»), tourné en Patagonie, avec Florent Pagny). Il animera également un stage pour faire découvrir sa méthode de travail avec ses chevaux les 14 et 15 juillet en journée (Tarif : 100€) Réservations auprès de l’Eperon d’Ornon.

Tarifs Spectacle14 juillet : 15 €pour les adultes, 10 € pour les moins de 12 ans et gratuit pour les moins de 3ans.

Eperon d'Ornon – Centre équestre Chemin de Leysotte, 33140 Villenave-d'Ornon

