Le Pin-au-Haras Orne Le Pin-au-Haras A chaque saison, un spectacle différent se joue dans le Manège XVIIIe du Haras du Pin. Artistes et agents du Haras vous présentent différentes disciplines équestres et toujours avec humour. Cette représentation se fait dans le manège d’Aure, un manège couvert du XVIIIème siècle, aménagé en salle de spectacle (son, lumières, vidéos), chauffé pour votre confort et équipé d’une tribune de 345 places. Changement de spectacle selon la période de l’année :

– Spectacle tous les week-ends et jours fériés d’avril à mi-septembre

– le spectacle d’Halloween pendant les vacances de la Toussaint

