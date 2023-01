Spectacle équestre de l’été Cluny Cluny Catégories d’Évènement: Cluny

Saône-et-Loire

Spectacle équestre de l'été 2, rue Porte des Près Haras National de Cluny Cluny Saône-et-Loire

2023-08-01

Haras National de Cluny 2, rue Porte des Près

Cluny

Saône-et-Loire EUR Une nouvelle création pour ce rendez-vous incontournable de l’été.

Spectacle tout public, sous chapiteau, durée 1h15. spectacle@ehnc.fr +33 3 85 32 09 73 https://www.ehnc.fr/ Haras National de Cluny 2, rue Porte des Près Cluny

