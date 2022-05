SPECTACLE ÉQUESTRE ‘DAVAÎ’ PAR LA COMPAGNIE JEHOL Chantraine Chantraine Catégories d’évènement: Chantraine

Chantraine Vosges Chantraine 21 EUR Le 11 juin 2022 à 20 h 30, le centre équestre l’Equ’crin d’Olima vous propose un spectacle équestre enchanteur “Davaï” par la compagnie JEHOL. Embarquez pour un voyage imaginaire accompagné par des mélodies qui vous transportent dans un autre monde. Voltige, dressage, travail en liberté, acrobaties, fantaisie, poésie et humour sont au rendez-vous! Découvrez les magnifiques chevaux comtois de la compagnie qui virevoltent au son des instruments de l’orchestre et des voltigeurs qui défient la pesanteur… Un spectacle à partager en famille ! Tarif : 8 euros pour les moins de 12 ans, 21 euros pour les plus de 12 ans. Réservations sur le site www.equcrin-olima.com +33 3 29 82 16 33 http://www.equcrin-olima.com/ Aurore LEGAY

