Spectacle équestre – compagnie jehol Doucier, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Doucier.

Spectacle équestre – compagnie jehol 2021-07-15 – 2021-07-15

Doucier Jura Doucier

Des instruments suspendus, des voltigeurs qui volent autour de leur montures. Des étalons Comtois qui galopent dans une course effrénée et qui dansent, gracieux, élégants, puissants et délicats… en totale liberté. Cet univers fantastique, poétique et drôle plonge petits et grands dans un monde où tout semble léger… mais risqué. Portés par la musique live ces acrobates nous embarquent doucement dans un ballet mythique. Une prouesse acrobatique, équestre, musicale et aérienne.

jehol.spectacles@gmail.com https://www.jeholspectacles.com/

Des instruments suspendus, des voltigeurs qui volent autour de leur montures. Des étalons Comtois qui galopent dans une course effrénée et qui dansent, gracieux, élégants, puissants et délicats… en totale liberté. Cet univers fantastique, poétique et drôle plonge petits et grands dans un monde où tout semble léger… mais risqué. Portés par la musique live ces acrobates nous embarquent doucement dans un ballet mythique. Une prouesse acrobatique, équestre, musicale et aérienne.

dernière mise à jour : 2021-07-01 par