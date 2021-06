Spectacle équestre « Cheval d’aventure » Lamballe-Armor, 19 août 2021-19 août 2021, Lamballe-Armor.

Spectacle équestre « Cheval d’aventure » 2021-08-19 – 2021-08-19

Lamballe-Armor Côtes d’Armor Lamballe-Armor

Guidés par les chevaux, nous plongeons dans un voyage au fil du temps, pour découvrir tout droit sorti du tableau noir de notre enfance, les chevaux, qui ont patiemment forgé la complicité indispensable à nos rêves les plus fous. Cheval d’Aventure transpose une culture équestre savamment chorégraphiée et invite le public dans une immersion poétique, visuelle et sonore. De la première rencontre de l’homme et du cheval, au dressage contemporain en liberté en passant par le moyen-âge, le cirque et les attelages à l’ancienne, naît un langage imaginaire cristallisé par les chevaux. Conception et direction artistique : Eric Gauthier – Durée du spectacle : 1H20 – Réservation très fortement conseillée. Jauge limitée.

patrimoine@haraspatrimoine.com +33 2 96 50 06 98 https://www.haras-lamballe.com/accueil-haras

