Spectacle équestre Basseneville, 2 juillet 2022, Basseneville.

Spectacle équestre Chemin de la Chapelle Centre Équestre des Picotains Basseneville

2022-07-02 17:30:00 17:30:00 – 2022-07-02 Chemin de la Chapelle Centre Équestre des Picotains

Basseneville Calvados Basseneville

On oublie parfois que l’équitation est un art. Élisa Laville, jeune artiste équestre, vous prouve le contraire dans son spectacle avec ses chevaux en liberté, fruit d’une relation d’amour et de patience. Profitez d’un moment d’exception et repartez avec des étoiles plein les yeux après cette expérience inoubliable à partager en famille ! Nombre de places limité.

On oublie parfois que l’équitation est un art. Élisa Laville, jeune artiste équestre, vous prouve le contraire dans son spectacle avec ses chevaux en liberté, fruit d’une relation d’amour et de patience. Profitez d’un moment d’exception et repartez…

+33 6 67 72 71 74

On oublie parfois que l’équitation est un art. Élisa Laville, jeune artiste équestre, vous prouve le contraire dans son spectacle avec ses chevaux en liberté, fruit d’une relation d’amour et de patience. Profitez d’un moment d’exception et repartez avec des étoiles plein les yeux après cette expérience inoubliable à partager en famille ! Nombre de places limité.

Élisa Laville

Chemin de la Chapelle Centre Équestre des Picotains Basseneville

dernière mise à jour : 2022-05-08 par