Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Manche, Port-Bail-sur-Mer Spectacle équestre avec Jean-François Pignon Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Port-Bail-sur-Mer

Spectacle équestre avec Jean-François Pignon Port-Bail-sur-Mer, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Port-Bail-sur-Mer. Spectacle équestre avec Jean-François Pignon 2021-07-21 17:45:00 17:45:00 – 2021-07-21

Port-Bail-sur-Mer Manche Port-Bail-sur-Mer Le mercredi 21 juillet 2021 à 18h30, spectacle de Jean François Pignon avec ses 14 chevaux en liberté aux écuries des Mielles, à Portbail-sur-Mer. Plein tarif : 15 €.

Tarif réduit (entre 5 et 12 ans) : 8€.

Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Ouverture des portes à 17h45. Début de la représentation à 18h30.

dernière mise à jour : 2021-06-24

Détails Catégories d’évènement: Manche, Port-Bail-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Port-Bail-sur-Mer Adresse Ville Port-Bail-sur-Mer lieuville 49.33246#-1.71759