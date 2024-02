SPECTACLE ÉQUESTRE : ALTER EGO Le Caléido Niderviller, samedi 15 juin 2024.

Samedi

L’art équestre dans sa plus pure expression, est le fruit d’une connexion sublimée entre l’homme et le cheval. Mais cet « alter ego » ou « alter equo » est aussi un complice émotif, capricieux et parfois rebelle. Et si il nous prenait un jour l’idée de créer une machine à l’image du cheval, plus performante, totalement soumise et sans aucune imperfection. Qu’en serait-il de sa conscience, de son libre arbitre et de ses émotions ?

Avec les technologies actuelles, cette créature, douée des mécanismes, des algorithmes et des systèmes les plus évolués semble de plus en plus probable. Alors, pourrait+-elle aussi un jour, à l’instar d’un petit pantin de bois, rêver de s’affranchir de cette main qui dirige son corps dénué de chair et de sang… ?

Découvrez l’approche équestre, personnelle, artistique et fantaisiste de la Cantera sur le mythe de l’intelligence artificielle.Tout public

Le Caléido 5 rue de la Carrière Centre équestre La Cantera

Niderviller 57565 Moselle Grand Est

