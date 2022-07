Spectacle équestre, 3 août 2022, .

Spectacle équestre



2022-08-03 18:00:00 – 2022-09-03

La Virée est un rassemblement départemental de randonneurs équestres. Le samedi sera une journée festive pour toutes et tous, avec un défilé dans les rues du centre ville à partir de 16 h 30, un spectacle pour plonger dans le monde de la chevalerie ouvert à tous à 18 h, offert par la Mairie, ainsi qu’une visite des paddocks à partir de 18 h et un repas de gala en soirée. Inscriptions et réservations obligatoires auprès de Baptiste Richard : 06 79 93 24 05.

