Spectacle : Epipurien Rezay Rezay Catégories d’évènement: Cher

Rezay

Spectacle : Epipurien Rezay, 20 mai 2022, Rezay. Spectacle : Epipurien Rezay

2022-05-20 – 2022-05-20

Renouszayvous propose le spectacle "Epipurien" solo mortel pour clown vivant, production la Quincaillerie. Rdv à 19h à la salle des fêtes, tarif 8€. Réservation souhaitée renouszayvous@gmail.com.

