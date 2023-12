Cet évènement est passé Spectacle ENVOL Printemps Haussmann Printemps Haussmann Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Tout public. gratuit sous condition Gratuit pour les moins de 12 ans Installez-vous au cœur de la Coupole Binet du Printemps Haussmann et laissez-vous porter par un spectacle féérique d’ombres. Une représentation unique conçue exclusivement pour le Printemps pouvant être comparée à un ballet de mains chorégraphié, où les ombres d’oiseaux se succèdent avec grâce, sans effets spéciaux autres que la virtuosité des doigts qui s’entrelacent. Spectacle réalisé par Philippe Beau, un magicien des ombres de renom qui excelle dans l’art rare et poétique de l’ombromanie, une discipline qui consiste à créer des jeux d’ombres en utilisant uniquement ses mains. Sur un écran de papier telle une page blanche, porté par la musique envoûtante de Madeleine Cazenave au piano, il imagine et crée en images ce spectacle qui nous transporte dans le rêve d’un oiseau. Ne manquez pas cette expérience extraordinaire au 7ème étage du Printemps Femme. Printemps Haussmann 64 Bd Haussmann 75009 Paris Contact : https://evenements.printemps.com/details/11106511?merchantId=3189

