Ce spectacle est la confession d’un jongleur qui aurait voulu être plus. Plus utile, comme un docteur, plus essentiel, comme un

politicien et plus exemplaire, comme Batman. Tiraillé entre sa soif d’idéaux et les soifs de son ego, frappé de plein fouet par le non « essentialisme » de son métier, mon clown jouera la partition du drame de ma vie.

Tarifs : 8€ adulte / 5€ enfants et adhérents.

Deuxième date le dimanche 19/12 à 15h, réservée aux habitants de Fresnay-sur-Sarthe. Uniquement sur réservation et présentation d’une justificatif de domicile.

Réservations par téléphone au 06 12 69 84 51 ou par mail à administration-mimulus@orange.fr

Pass sanitaire obligatoire

Venez découvrir le spectacle « Entretien avec un jongleur » du Cirque du Ravi au Chapiteau Mimulus à Fresnay-sur-Sarthe !

