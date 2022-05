Spectacle : Entre nous by D’pendanse, 8 mai 2022, .

Spectacle : Entre nous by D’pendanse

2022-05-08 – 2022-05-08

D’pendanse, une troupe de danse reconnue mais pas seulement.

Ce sont 8 danseurs, 8 personnalités différentes, avec une passion commune, la danse.

Le temps d’une soirée, nous vous invitons à partager leur univers et découvrir leur complicité, leurs souvenirs de voyages et retracer leurs parcours.

Un moment intime, émouvant et plein d’humour, bercé par la musique et la danse … « entre vous et eux ».

D’pendanse, une troupe de danse reconnue mais pas seulement.

Ce sont 8 danseurs, 8 personnalités différentes, avec une passion commune, la danse.

Le temps d’une soirée, nous vous invitons à partager leur univers et découvrir leur complicité, leurs souvenirs de voyages et retracer leurs parcours.

Un moment intime, émouvant et plein d’humour, bercé par la musique et la danse … « entre vous et eux ».

+33 5 59 80 77 50

D’pendanse, une troupe de danse reconnue mais pas seulement.

Ce sont 8 danseurs, 8 personnalités différentes, avec une passion commune, la danse.

Le temps d’une soirée, nous vous invitons à partager leur univers et découvrir leur complicité, leurs souvenirs de voyages et retracer leurs parcours.

Un moment intime, émouvant et plein d’humour, bercé par la musique et la danse … « entre vous et eux ».

Zénith de Pau Pyrénées

dernière mise à jour : 2022-01-02 par