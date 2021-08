Spectacle “Entre biceps et paillettes” Fronsac, 3 septembre 2021, Fronsac.

Spectacle “Entre biceps et paillettes” 2021-09-03 19:00:00 – 2021-09-03 20:00:00 Châteu Richelieu 1 Rue du Tertre

Fronsac Gironde

Dans cette création, les Deux Dames ne s’inventent pas d’histoire…

Elles s’amusent à jouer, et jouent de leurs personnalités, leurs féminités, leurs différences. Chaque jeu se prête à une nouvelle situation, tantôt comique, tantôt grinçante, tantôt touchante. Mais ces filles là ne jouent pas à des jeux comme les autres. Quand certaines s’amusent avec leurs châtons, elles portent de gros tubes de métal. Lorsque d’autres s’attendrissent devant des films d’amour, elles se suspendent à 7 mètres de haut.

Mais en fin de compte, ne sont-elles pas tout cela à la fois ? Des brutes au coeur tendre, des râleuses sensibles, des sentimentales en mal de frisson…

Un spectacle interactif et musical pour s’évader du quotidien et s’amuser léger quand le portique pèse trop lourd.

Avec : Marion Coulomb et Emmanuelle Durand.

Dégustation offerte par le Château et restauration sur place (sous réserve)

Culture en Fronsadais

dernière mise à jour : 2021-08-21 par