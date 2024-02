Spectacle – Enraciné Galerie Chapleau Le croisic, mercredi 14 août 2024.

Spectacle – Enraciné C’est l’histoire d’Alphonse qui a trouvé des bottes dans son jardin. Alphonse n’a pas de jambes, pourtant il en rêverait afin de pouvoir vivre pleinement dans son jardin, alors il est triste. P… Mercredi 14 août, 11h00 Galerie Chapleau Inscription: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-14T11:00:00+02:00 – 2024-08-14T21:00:00+02:00

Fin : 2024-08-14T11:00:00+02:00 – 2024-08-14T21:00:00+02:00

C’est l’histoire d’Alphonse qui a trouvé des bottes dans son jardin. Alphonse n’a pas de jambes, pourtant il en rêverait afin de pouvoir vivre pleinement dans son jardin, alors il est triste.

Pour lui remonter le moral, il faut trouver les pieds qui pourrai lui redonner l’envie, la joie et la simplicité d’être là, et de faire chanter ses calebasses.

De 0 à 3 ans.

Sur inscription (à partir du 15 juin) auprès de l’Office de Tourisme du Croisic.

Galerie Chapleau 6 rue Jules Ferry 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 00 70 »}, {« type »: « email », « value »: « officedetourisme@lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tourisme-lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/spectacle-enracine-le-croisic.html »}]

JEUNESSE LOISIRS