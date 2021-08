Sainte-Honorine-la-Chardonne Sainte-Honorine-la-Chardonne Orne, Sainte-Honorine-la-Chardonne Spectacle enquête Maria & Marie Sainte-Honorine-la-Chardonne Sainte-Honorine-la-Chardonne Catégories d’évènement: Orne

Sainte-Honorine-la-Chardonne

Spectacle enquête Maria & Marie Sainte-Honorine-la-Chardonne, 17 octobre 2021, Sainte-Honorine-la-Chardonne. Spectacle enquête Maria & Marie 2021-10-17 16:00:00 – 2021-10-17

Sainte-Honorine-la-Chardonne Orne Sainte-Honorine-la-Chardonne De Christophe Martin « Mes grands-mères, le poiré, les Indiens, le retour à la terre, la Méditerranée et moi. » De Christophe Martin « Mes grands-mères, le poiré, les Indiens, le retour à la terre, la Méditerranée et moi. » theatrelaboderie@gmail.com +33 6 13 82 37 21 https://www.theatre.laboderie.fr/ De Christophe Martin « Mes grands-mères, le poiré, les Indiens, le retour à la terre, la Méditerranée et moi. » dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Sainte-Honorine-la-Chardonne Autres Lieu Sainte-Honorine-la-Chardonne Adresse Ville Sainte-Honorine-la-Chardonne lieuville 48.81905#-0.45333