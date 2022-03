Spectacle – Enlivrez-vous Maison du livre,de l’image et du son – Parvis Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Enlivrez-vous convoque plusieurs disciplines pour parler avec les livres : l’acrobatie, la danse, le jonglage et la musique pour porter le tout. Ce spectacle rythmé par des acrobaties et des pointes d’humour s’inspire des univers de Charlie Chaplin et de Jacques Tati. **Réservation uniquement au point accueil inscriptions, une heure avant chaque séance et dans la limite des laces disponibles.** Un spectacle de 40 minutes par la compagnie du Contrevent Maison du livre,de l’image et du son – Parvis 247 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T18:00:00 2022-04-02T18:40:00;2022-04-03T18:00:00 2022-04-03T18:40:00

