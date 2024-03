Spectacle : enlivrez-vous Maison de Jacques Prévert Omonville-la-Petite, samedi 18 mai 2024.

Début : 2024-05-18T21:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Avec légèreté et humour, Enlivrez-vous fait se rencontrer l’acrobatie, la danse, le jonglage et la musique dans un spectacle où le livre tient lieu et place de personnage.

Le duo de la compagnie du Contrevent se livre à une chorégraphie de mots et à un dialogue des corps qui rappellent les univers de Charlie Chaplin et de Jacques Tati.

Maison de Jacques Prévert 3 Hameau du Val, Omonville-la-Petite, 50440 La Hague Omonville-la-Petite 50440 Omonville-la-Petite Manche Normandie

Né en 1900 à Neuilly, Jacques Prévert découvre la Hague dans les années 1930. A 70 ans il acquiert cette demeure, où il s'éteint en 1977. Son vieil ami, le décorateur de cinéma Alexandre Trauner, possède aussi une maison dans le village. Ensemble, ils aménagent leurs refuges normands. Les deux complices, Trauner et Prévert, reposent dans le petit cimetière d'Omonville. La maison du Val, c'est à la fois celle de l'artiste, où l'on marche dans les pas de Prévert, et un musée, présentant des œuvres originales et des expositions. La visite de la maison, du jardin vous font entrer dans l'univers de Jacques Prévert. La collection illustre son parcours artistique : éditions originales, photographies, manuscrits, collages…

© Omonville-la-Petite

© Compagnie du Contrevent