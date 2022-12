Spectacle enfants « ZOÉ JOUE AVEC LES « OU » » Tarnos Tarnos Catégories d’évènement: Landes

Spectacle enfants « ZOÉ JOUE AVEC LES « OU » »
Place Albert Castets Salle Maurice Thorez Tarnos Landes

Landes EUR Zoé, une petite fille s’amuse avec les mots en «OU» de son livre d’images. Les petits spectateurs découvrent au fil des pages certains contes familiers revisités par cette conteuse en herbe débordant d’humour et de fantaisie.

Zoé, une petite fille s'amuse avec les mots en «OU» de son livre d'images. Les petits spectateurs découvrent au fil des pages certains contes familiers revisités par cette conteuse en herbe débordant d'humour et de fantaisie.

RDV le 21/10/2023 à 18h30 et le 22/10/2023 à 10h30.

Compagnie Au fil du théâtre

