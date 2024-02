SPECTACLE ENFANTS YVAN L’AVENTURIER ET LA FORÊT MAGIQUE Piriac-sur-Mer, mercredi 7 août 2024.

La Compagnie magique vous propose « Yvan l’aventurier et la forêt magique », spectacle de magie interactive, ludique et drôle. Irrésistible !

Pour les enfants de 3 à 11 ans et un public familial. .

Début : 2024-08-07 21:00:00

fin : 2024-08-07

Place de l’Eglise

Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

