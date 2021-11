Spectacle : Enfants Sauvages Reims, 10 novembre 2020, Reims.

Spectacle : Enfants Sauvages La Comédie de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims

2020-11-10 – 2020-11-13 La Comédie de Reims 3 Chaussée Bocquaine

Reims Marne

Texte, mise en scène : Cédric Orain

—-

Into the wild

Toute ressemblance avec le titre du célèbre film de Truffaut, L’Enfant sauvage, n’est pas fortuite. À son tour, Cédric Orain s’empare de l’histoire de Victor de l’Aveyron, qu’il croise avec celle de Gaspard Hauser, qui a vécu en Allemagne. Deux enfants dits « sauvages », incapables de parler lorsqu’on les a découverts, qu’on suppose avoir grandi à l’écart de toute cellule familiale, dans la nature pour Victor, et dont la science, au siècle dernier, s’est parfois brutalement emparée. Dans une scénographie de Pierre Nouvel, artiste associé à la Comédie, Enfants sauvages relate leurs histoires pour explorer ce qui en chacun de nous ne peut pas être apprivoisé. Un spectacle croisant théâtre et magie, interprété par un comédien, une comédienne et un acrobate.

—-

La représentation du samedi 11 décembre sera suivie d’une rencontre avec l’équipe artistique et est proposée dans le cadre du Samedi Comédie.

Spectacle accessible dès 8 ans.

Réservation en ligne.

