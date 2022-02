Spectacle Enfants-Parents « La vie devant nous » Pauillac, 12 mars 2022, Pauillac.

Spectacle Enfants-Parents « La vie devant nous » Les Tourelles 25 rue Edouard De Pontet Pauillac

2022-03-12 – 2022-03-12 Les Tourelles 25 rue Edouard De Pontet

Pauillac Gironde Pauillac

5 EUR La Cie Betty Blues vous propose un hymne à la joie, un plaidoyer pour une révolution relationnelle heureuse, au travers de sketches drôles et touchants et de musiques entraînantes et libératrices.

Loïc Grattier

