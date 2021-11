Spectacle enfants : Papier par la Compagnie Le théâtre avec un nuage de lait Gouffern en Auge, 11 décembre 2021, Gouffern en Auge.

Spectacle enfants : Papier par la Compagnie Le théâtre avec un nuage de lait Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des rédemptoristes Gouffern en Auge

2021-12-11 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-11 17:00:00 17:00:00 Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des rédemptoristes

Gouffern en Auge Orne Gouffern en Auge

Petites formes théâtrales sur réservation !

L’amant de Lady Chaterley

15 h 00 –

À partir de 15 ans – Sur réservation – 20mn

C’est avec un savoureux plaisir que nous suivons les émotions de cette femme. Au détour d’une échappée dans les jardins de sa demeure, elle découvre un homme nu qui se lave… Dans un écrin de verdure miniature, les mains se cherchent et se trouvent ! Librement inspiré du roman de D.H. Lawrence, nous sommes conviés à partager l’intimité de ce personnage au charme sensuel et coquin qui prend le chemin du plaisir.

Roméo et Juliette

16h00

À partir de 15 ans – Sur réservation – 35 mn

Deux familles, Capulet et Montaigu, sont déchirés par des conflits sanglants. Dans ce contexte de haine, leurs enfants Roméo et Juliette s’aiment d’amour pur.

Digne de la folie shakespearienne, la comédienne incarne simultanément avec brio les deux amants de cette tragédie. Cette performance loufoque révèle le conflit intérieur d’une identité trouble où les genres se mélangent.

Petites formes théâtrales sur réservation !

L’amant de Lady Chaterley

15 h 00 –

À partir de 15 ans – Sur réservation – 20mn

C’est avec un savoureux plaisir que nous suivons les émotions de cette femme. Au détour d’une échappée dans les jardins de…

animations-mediatheque@argentan-intercom.fr +33 2 33 67 02 50 http://www.mediatheques-argentan-intercom.fr/

Petites formes théâtrales sur réservation !

L’amant de Lady Chaterley

15 h 00 –

À partir de 15 ans – Sur réservation – 20mn

C’est avec un savoureux plaisir que nous suivons les émotions de cette femme. Au détour d’une échappée dans les jardins de sa demeure, elle découvre un homme nu qui se lave… Dans un écrin de verdure miniature, les mains se cherchent et se trouvent ! Librement inspiré du roman de D.H. Lawrence, nous sommes conviés à partager l’intimité de ce personnage au charme sensuel et coquin qui prend le chemin du plaisir.

Roméo et Juliette

16h00

À partir de 15 ans – Sur réservation – 35 mn

Deux familles, Capulet et Montaigu, sont déchirés par des conflits sanglants. Dans ce contexte de haine, leurs enfants Roméo et Juliette s’aiment d’amour pur.

Digne de la folie shakespearienne, la comédienne incarne simultanément avec brio les deux amants de cette tragédie. Cette performance loufoque révèle le conflit intérieur d’une identité trouble où les genres se mélangent.

Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des rédemptoristes Gouffern en Auge

dernière mise à jour : 2021-11-23 par Argentan Intercom