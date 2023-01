SPECTACLE ENFANTS : OISEAUX, BINETTES, ARTICHAUTS Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

2023-04-26 – 2023-04-26

Loire-Atlantique Harry Covert, enquêteur des jardins, renommé pour ses connaissances sur la biodiversité, explore le jardin de Capucine.

Des insectes minuscules aux multiples espèces d’oiseaux, en passant par les animaux nocturnes, l’exubérant Harry profite du jardin malicieux de Capucine pour partager ses découvertes.

Démonstrative, enthousiaste, mêlant définitions, projections et embarcations farfelues, l’histoire de Harry et Capucine entraînera le public avec passion et humour vers la connaissance du monde vivant. Spectacle pour les enfants de 3 à 11 ans. Route de Mesquer Espace Kerdinio Piriac-sur-Mer

