SPECTACLE ENFANTS : MON JARDIN DES 4 SAISONS Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Piriac-sur-Mer

SPECTACLE ENFANTS : MON JARDIN DES 4 SAISONS Piriac-sur-Mer, 17 août 2022, Piriac-sur-Mer. SPECTACLE ENFANTS : MON JARDIN DES 4 SAISONS Piriac-sur-Mer

2022-08-17 21:00:00 – 2022-08-17 22:00:00

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique C’est le retour du printemps au potager, Gingko, grand jardinier émérite attend son amie Symphorine qui a tout à apprendre. A condition qu’elle n’en fasse pas qu’à sa tête !

Dans cette fable poético-humoristique, nos deux compères devront accorder leurs violons pour le bien de la nature… +33 2 40 23 51 42 C’est le retour du printemps au potager, Gingko, grand jardinier émérite attend son amie Symphorine qui a tout à apprendre. A condition qu’elle n’en fasse pas qu’à sa tête !

Dans cette fable poético-humoristique, nos deux compères devront accorder leurs violons pour le bien de la nature… Piriac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Piriac-sur-Mer Autres Lieu Piriac-sur-Mer Adresse Ville Piriac-sur-Mer lieuville Piriac-sur-Mer Departement Loire-Atlantique

SPECTACLE ENFANTS : MON JARDIN DES 4 SAISONS Piriac-sur-Mer 2022-08-17 was last modified: by SPECTACLE ENFANTS : MON JARDIN DES 4 SAISONS Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer 17 août 2022 Loire-Atlantique Piriac-sur-Mer

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique