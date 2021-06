Le croisic Jardin Jan Le croisic, Loire-Atlantique Spectacle enfants Mon jardin des 4 saisons Jardin Jan Le croisic Catégories d’évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

Spectacle enfants Mon jardin des 4 saisons Jardin Jan, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Le croisic. Spectacle enfants Mon jardin des 4 saisons

Jardin Jan, le mercredi 14 juillet à 11:00

Tous les mercredis du 7 juillet au 25 août inclus – Petit théâtre​ au Jardin Jan – à partir de 11h00 – Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 02 40 23 00 70 – Dans la limite des places disponibles – 1 accompagnant par fratrie. 3 compagnies se succéderont au cours de l’été pour proposer des spectacles rigolos, parfois en musique. Une invitation au voyage avec des personnages très sympathiques et complètement déjantés. à partir de 3 ans en fonction des spectacles – Renseignements à l’OT. Repli. SJA

Public

Tous les mercredis du 7 juillet au 25 août inclus – Petit théâtre​ au Jardin Jan – à partir de 11h00 – Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 02 40 23 00 70 – Dans la li… Jardin Jan 12 rue Waldeck Rousseau 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T11:00:00 2021-07-14T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le croisic, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin Jan Adresse 12 rue Waldeck Rousseau 44490 Le croisic Ville Le croisic lieuville Jardin Jan Le croisic