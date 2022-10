Spectacle enfants : M. Ours

2022-11-02 – 2022-11-02 EUR 0 0 Monsieur Ours…par Irene Seyranian.

Spectacle pour enfants de 3 à 6 ans!

Première partie: « petite » exposition artistique.

Deuxième partie: le conte commence…Monsieur Ours est à la recherche d’un trésor au fil des 4 saisons.

Cette histoire prend vie grâce à des réalisations plastiques: peinture à l’huile, créations textiles, volumes, performance…

Et traverse au passage 5 thèmes: l’art contemporain, le recyclage, la nature, les 5 sens et la poésie!

Spectacle au chapeau, sur réservation dernière mise à jour : 2022-10-21 par

