SPECTACLE ENFANTS : LE CLOWN ZAG FAIT SON CIRQUE

SPECTACLE ENFANTS : LE CLOWN ZAG FAIT SON CIRQUE, 10 août 2022, . SPECTACLE ENFANTS : LE CLOWN ZAG FAIT SON CIRQUE

2022-08-10 21:00:00 – 2022-08-10 22:00:00 C’est parti pour 1 heure de folie : ballon géant, miroir magique, bulles de savon, chorégraphies rythmées…

Tour à tour, ZAG deviendra funambule, dompteuse, équilibriste, jongleuse ou bien bulleuse … C’est parti pour 1 heure de folie : ballon géant, miroir magique, bulles de savon, chorégraphies rythmées…

Tour à tour, ZAG deviendra funambule, dompteuse, équilibriste, jongleuse ou bien bulleuse … dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville