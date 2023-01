SPECTACLE ENFANTS La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer Catégories d’Évènement: La Plaine-sur-Mer

Loire-Atlantique

SPECTACLE ENFANTS La Plaine-sur-Mer, 15 février 2023, La Plaine-sur-Mer . SPECTACLE ENFANTS Avenue des Sports Salle des fêtes de l’Espace Sports et Loisirs La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique Salle des fêtes de l’Espace Sports et Loisirs Avenue des Sports

2023-02-15 – 2023-02-15

Salle des fêtes de l’Espace Sports et Loisirs Avenue des Sports

La Plaine-sur-Mer

Loire-Atlantique « Loin du conte » par la cie Mano sa. Rensez-vous à la Salke des Fêtes pour un spectacle musical, interactif, burlesque avec du théâtre d’ombres!

« Mais d’où viennent les personnages des contes?Le Petit chaperonrouge, le price charmant, les sorcières,…Comment sont-ils choisis? Ha!Ben, c’est très simple, comme pour tous les spectacles, ils passent un casting! » Spectacle enfants (sous réserve de modification) Salle des fêtes de l’Espace Sports et Loisirs Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: La Plaine-sur-Mer, Loire-Atlantique Autres Lieu La Plaine-sur-Mer Adresse La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique Salle des fêtes de l’Espace Sports et Loisirs Avenue des Sports Ville La Plaine-sur-Mer lieuville Salle des fêtes de l’Espace Sports et Loisirs Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer Departement Loire-Atlantique

La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-plaine-sur-mer/

SPECTACLE ENFANTS La Plaine-sur-Mer 2023-02-15 was last modified: by SPECTACLE ENFANTS La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer 15 février 2023 Avenue des Sports Salle des fêtes de l’Espace Sports et Loisirs La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique