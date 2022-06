Spectacle enfants « En avant les petits bolides ! »

2022-08-18 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-18 18:50:00 18:50:00 Rabiolla, le rat des champs, est invitée par son cousin des villes à déjeuner. Peu habituée à quitter sa campagne, elle va être confrontée aux dangers de la circulation routière. Sur son chemin, elle va tomber sur Moustache, un chat de gouttière très roublard, qui va lui inculquer les bases de la sécurité routière. Aidée par les enfants, Rabiolla va devoir faire preuve de vigilance et de prudence pour éviter les dangers de la rue et les pièges du terrible Moustache. Un spectacle ludique, pédagogique et interactif.

