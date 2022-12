Spectacle enfants » Electro Batucaddy » Comberanche-et-Épeluche Comberanche-et-Épeluche Comberanche-et-Épeluche Catégories d’évènement: COMBERANCHE ET EPELUCHE

Dordogne

Spectacle enfants » Electro Batucaddy » Comberanche-et-Épeluche, 18 janvier 2023, Comberanche-et-Épeluche Comberanche-et-Épeluche.
Café Pluche Comberanche-et-Épeluche Dordogne

2023-01-18 10:00:00 – 2023-01-18

Dordogne Comberanche-et-Épeluche Spectacle enfants » Electro Batucaddy » par la compagnie les Bruits Sonnants – Spectacle tout public – Mr Roux, professeur d’éveil musical itinérant pour petites et grandes oreilles accompagne le public à devenir musicien avec «presque rien». A partir des chansons de notre enfance, le professeur embarque les passants pour un voyage musical festif et enivrant ! Spectacle enfants » Electro Batucaddy » par la compagnie les Bruits Sonnants – Spectacle tout public – Mr Roux, professeur d’éveil musical itinérant pour petites et grandes oreilles accompagne le public à devenir musicien avec «presque rien». +33 6 11 08 84 17 Café Associatif de Combéranche-et-Epeluche © Pixabay

Détails
Catégories d'évènement: COMBERANCHE ET EPELUCHE, Dordogne
Lieu Comberanche-et-Épeluche
Adresse Café Pluche Comberanche-et-Épeluche Dordogne
Ville Comberanche-et-Épeluche Comberanche-et-Épeluche

