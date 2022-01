Spectacle Enfants de Xavier Stubbe: On marche sur la tête! Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Savoie

Spectacle Enfants de Xavier Stubbe: On marche sur la tête!
Auditorium – Méribel Centre
27 place Maurice Front – Maison du Tourisme
Les Allues

2022-02-10 18:00:00 – 2022-02-10 19:00:00

Les Allues Savoie À travers ses chansons, Xavier Stubbe interroge et fait réfléchir

par lui-même son jeune public sur tout ce qui compose son quotidien.

Sans jamais quitter l’humour qui le caractérise, l’auteur-compositeur parle d’un futur qui parait déjà si proche… info@meribel.net +33 4 79 08 60 01 http://www.xavierstubbe.com/ Auditorium – Méribel Centre 27 place Maurice Front – Maison du Tourisme Les Allues

