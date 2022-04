SPECTACLE ENFANTS : CARRÉ COMME UN BALLON, 24 août 2022, .

SPECTACLE ENFANTS : CARRÉ COMME UN BALLON

2022-08-24 21:00:00 – 2022-08-24 22:00:00

M. Hus est un grand enfant venant du cirque, qui nous plonge dans son cabaret burlesque.

Entre la légèreté de la bulle et le poids de la chute, il nous propose un spectacle participatif, joyeux et décalé où se mêlent jonglerie, magie, humour et poésie.

