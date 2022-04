SPECTACLE ENFANTS : BOUGEZ PAS, ÇA VA BOUGER

SPECTACLE ENFANTS : BOUGEZ PAS, ÇA VA BOUGER, 3 août 2022, . SPECTACLE ENFANTS : BOUGEZ PAS, ÇA VA BOUGER

2022-08-03 21:00:00 – 2022-08-03 22:00:00 Philippe Miko vous invite à son tour de chant avec un cocktail détonnant d’énergie, d’humour et de tendresse pour se terminer sous l’ambiance d’un DJ. Philippe Miko vous invite à son tour de chant avec un cocktail détonnant d’énergie, d’humour et de tendresse pour se terminer sous l’ambiance d’un DJ. dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville