Le croisic Jardin Jan Le croisic, Loire-Atlantique Spectacle enfants Badolo, un voyageur très spécial Jardin Jan Le croisic Catégories d’évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

Spectacle enfants Badolo, un voyageur très spécial Jardin Jan, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Le croisic. Spectacle enfants Badolo, un voyageur très spécial

Jardin Jan, le mercredi 7 juillet à 11:00

Spectacle rigolo vélocipédique – Personnage Badolo sympathique – Voyage bricolo humoristique. Laissez-vous porter par les jeux de mots, de scène et les astuces en pagaille de Badolo qui vous propulseront vers un univers touchant et naturellement engagé. Tous les mercredis du 7 juillet au 25 août inclus – Petit théâtre​ au Jardin Jan – à partir de 11h00 – Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 02 40 23 00 70 – Dans la limite des places disponibles – 1 accompagnant par fratrie. 3 compagnies se succéderont au cours de l’été pour proposer des spectacles rigolos, parfois en musique. Une invitation au voyage avec des personnages très sympathiques et complètement déjantés. à partir de 3 ans en fonction des spectacles – Renseignements à l’OT. Repli. SJA

Public

Spectacle rigolo vélocipédique – Personnage Badolo sympathique – Voyage bricolo humoristique. Laissez-vous porter par les jeux de mots, de scène et les astuces en pagaille de Badolo qui vous prop… Jardin Jan 12 rue Waldeck Rousseau 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T11:00:00 2021-07-07T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le croisic, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin Jan Adresse 12 rue Waldeck Rousseau 44490 Le croisic Ville Le croisic lieuville Jardin Jan Le croisic