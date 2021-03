Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique, Piriac-sur-Mer SPECTACLE ENFANTS AVEC PHILIPPE MIKO Piriac-sur-Mer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Piriac-sur-Mer

SPECTACLE ENFANTS AVEC PHILIPPE MIKO, 28 avril 2021-28 avril 2021, Piriac-sur-Mer. SPECTACLE ENFANTS AVEC PHILIPPE MIKO 2021-04-28 – 2021-04-28 Route de Mesquer Espace Kerdinio

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique Spectacle intéractif, humoristique, tendre et énergique à la fois, pour tous ceux qui ont été enfants au moins une fois dans leur vie ! Pour les enfants de 3 à 11 ans. Spectacle intéractif, humoristique, tendre et énergique à la fois, pour tous ceux qui ont été enfants au moins une fois dans leur vie ! Pour les enfants de 3 à 11 ans.

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Piriac-sur-Mer Autres Lieu Piriac-sur-Mer Adresse Route de Mesquer Espace Kerdinio Ville Piriac-sur-Mer