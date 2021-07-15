Spectacle enfants (3/12 ans) – La Compagnie du Soleil : « A table ! » – Le périple d’un haricot dans la nuit – 5 € Carcans Carcans
Spectacle enfants (3/12 ans) – La Compagnie du Soleil : « A table ! » – Le périple d’un haricot dans la nuit – 5 € Carcans, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Carcans.
Spectacle enfants (3/12 ans) – La Compagnie du Soleil : « A table ! » – Le périple d’un haricot dans la nuit – 5 € 2021-07-15 11:00:00 – 2021-07-15 Salle de l’Estran 123 Avenue de Maubuisson
Carcans Gironde
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dernière mise à jour : 2021-07-08 par