Carcans Carcans Carcans, Gironde Spectacle enfants (3/12 ans) – La Compagnie du Soleil : « A table ! » – Le périple d’un haricot dans la nuit – 5 € Carcans Carcans Catégories d’évènement: Carcans

Gironde

Spectacle enfants (3/12 ans) – La Compagnie du Soleil : « A table ! » – Le périple d’un haricot dans la nuit – 5 € Carcans, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Carcans. Spectacle enfants (3/12 ans) – La Compagnie du Soleil : « A table ! » – Le périple d’un haricot dans la nuit – 5 € 2021-07-15 11:00:00 – 2021-07-15 Salle de l’Estran 123 Avenue de Maubuisson

Carcans Gironde +33 5 56 03 90 20 dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Carcans, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Carcans Adresse Salle de l'Estran 123 Avenue de Maubuisson Ville Carcans lieuville 45.06991#-1.14221