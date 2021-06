Orléans Parc Floral de La Source Orléans Loiret Loiret, Orléans Spectacle Enfant – Tilou Tilou Parc Floral de La Source Orléans Loiret Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Parc Floral de La Source Orléans Loiret, le dimanche 8 août à 15:30

[http://www.parcfloraldelasource.com](http://www.parcfloraldelasource.com)ont conviées à un moments de rire à partager entre parents et enfants. ### Découvrez « Tilou Tilou » par la compagnie Exobus ! Le petit chien Tilou se retrouve seul dans une ville étrangère après avoir tout perdu. Sous la protection discrète d’une chienne SDF, il part à la découverte de ce nouvel univers dans lequel il va être rejeté avec méfiance ou accueilli avec maladresse… Qui l’acceptera tel qu’il est et lui permettra de reconstruire sa vie? Madame De Courtebride au désir de reconnaissance? Monsieur Ernest à la mémoire vacillante? La jeune Elodie à l’étrange solitude?… Avec humour et tendresse, l’histoire de Tilou questionne chacun sur sa façon d’accueillir l’autre ! Un très joli spectacle visuel de marionnettes à découvrir en famille. **¤ INFORMATIONS** **Public** : Dès 5 ans **Horaires** : 15h30 **Durée** : 45 mn **Tarif** : Spectacle compris dans le tarif d’entrée. Plus de renseignements sur www.parcfloraldelasource.com

Ce dimanche 8 Août, découvrez « Tilou Tilou » par la compagnie Exobus ! Parc Floral de La Source Orléans Loiret avenue du Parc Floral, Orléans

