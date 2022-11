Spectacle enfant: St Nicolas avec Malou et l’ours Balou Raray, 4 décembre 2022, Raray.

Spectacle enfant: St Nicolas avec Malou et l’ours Balou

1 Rue du Manoir Raray Oise

2022-12-04 – 2022-12-04

Raray

Oise

Raray

Malou est un magicien et il invite tous les enfants à la fête d’anniversaire de Balou son meilleur ami.

Balou un ours taquin mais attachant à hâte que la fête commence.

Mais Malou a oublié son cadeau d’anniversaire, il va donc avec l’aide des enfants et de la magie fabriquer le cadeau de Balou.

Malou usera de ses pouvoirs magiques et de l’aide des abeilles pour rendre heureux cet ours.

Un spectacle de magie qui mêle humour, poésie, ventriloquie et bien d’autres surprises.

Mahel Fridjine

