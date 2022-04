Spectacle enfant – Robinson Crusoé

2022-07-13 11:00:00 – 2022-07-13
Synopsis : Robinson rêve de partir en mer. Il va y rester seul pendant 28 ans jusqu'à ce qu'il rencontre Vendredi. Ce personnage haut en couleur et inventif ne s'ennuie pas, il apprend à connaitre la nature et à en prendre soin, mais également l'importance de l'autre.
Mercredi 13 juillet 2022 – 11h – La Vigie

