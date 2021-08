Aussois Aussois Aussois, Savoie Spectacle enfant : “Pierrot le colporteur” Aussois Aussois Catégories d’évènement: Aussois

Savoie

Spectacle enfant : “Pierrot le colporteur” Aussois, 17 août 2021, Aussois. Spectacle enfant : “Pierrot le colporteur” 2021-08-17 – 2021-08-17 La Place La Place du village

Aussois Savoie Au gré des rues et des places venez arpenter le cœur du village d’Aussois !

Il arrête sa charrette, et démarre aussitôt avec les enfants un instant de fête ! Un petit bal pour danser dans la rue, quelques chansons « tirées du sac », tout en cheminant … dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Aussois, Savoie Autres Lieu Aussois Adresse La Place La Place du village Ville Aussois lieuville 45.228#6.74077